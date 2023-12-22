Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

ФНС просит инструмент взыскания налоговых обязательств должника с его кредиторов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба опять пытается получить возможность взыскивать с кредиторов лиц, имеющих непогашенные обязательства перед бюджетом, средства, полученные ими от дебиторов в режиме платежа за должника.

Служба предлагает разрешить взыскателям делать это через суд, сообщил знакомый с инициативой источник "Интерфакса".

Изменения, по его словам, предлагается внести в статью 76 закона "Об исполнительном производстве". Эта норма позволяет переводить на взыскателей права должника на получение дебиторской задолженности, ФНС использует этот механизм, и если он задействован, то контрагенты-дебиторы должны причитающиеся должнику платежи отправлять на счет приставов.

Однако должники умеют обходить эти требования, уверена служба. Один из способов - режим платежа за должника, когда дебитор делает перевод не своему кредитору, счета которого арестованы ФНС, а кредитору кредитора, пересказал источник аргументацию службы. Это приводит к росту долга перед бюджетом: на начало 2023 года он составлял 2,53 трлн рублей, а по итогам первого полугодия 2023 года - уже 2,95 трлн рублей, указывает ФНС.

В связи с этим она предлагает закрепить в законодательстве механизм, позволяющий взыскателю через суд истребовать с контрагента должника суммы, перечисленные ему дебитором, если это "привело или может привести к нарушению очередности" погашения долга. Служба, по словам собеседника "Интерфакса", пишет о взыскателях в целом, но эта инициатива служит прежде всего интересам государства, так как, согласно статье 111 закона об исполнительном производстве, после погашения долгов по алиментам, возмещению вреда, зарплате, начинаются выплаты в счет обязательных платежей в бюджет и лишь затем наступает очередь всех остальных требований.

Согласно инициативе ФНС, по итогам рассмотрения такого спора суд может обязать кредитора внести взыскиваемые средства на депозитный счет приставов для их дальнейшего распределения в рамках исполнительного производства. Соответствующая задолженность должника перед его кредитором, получившим средства в обход, будет восстанавливаться.

Это не первая попытка государства получить возможность требовать от кредиторов лиц, у которых есть долги перед казной, вернуть полученные ими от дебиторов средства. В 2022 году в одном из законопроектов, подготовленных Минфином, была похожая норма, но ее исключили из документа еще до его внесения в Госдуму.

Минфин ФНС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден подписал указ о санкциях против банков, помогающих ОПК РФ

В Подольске сбили беспилотник, летевший на Москву

Пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду выдвинуть Харитонова кандидатом в президенты

Пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду выдвинуть Харитонова кандидатом в президенты

В "Рольфе" сменился гендиректор

В "Рольфе" сменился гендиректор

Песков заявил о последствиях возможного изъятия заблокированных активов РФ

В РФ готовится перечень президентских поручений по миграционной тематике

В РФ готовится перечень президентских поручений по миграционной тематике

Сбербанк в 2023 году предотвратил кражу около 200 млрд руб. средств клиентов

Мигрантов предложили лишать права работать в РФ при расторжении рабочего контракта

В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в диверсии на железной дороге

РКН хотят разрешить внепланово проверять исполнение законов в сфере связи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });