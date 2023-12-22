ФНС просит инструмент взыскания налоговых обязательств должника с его кредиторов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба опять пытается получить возможность взыскивать с кредиторов лиц, имеющих непогашенные обязательства перед бюджетом, средства, полученные ими от дебиторов в режиме платежа за должника.

Служба предлагает разрешить взыскателям делать это через суд, сообщил знакомый с инициативой источник "Интерфакса".

Изменения, по его словам, предлагается внести в статью 76 закона "Об исполнительном производстве". Эта норма позволяет переводить на взыскателей права должника на получение дебиторской задолженности, ФНС использует этот механизм, и если он задействован, то контрагенты-дебиторы должны причитающиеся должнику платежи отправлять на счет приставов.

Однако должники умеют обходить эти требования, уверена служба. Один из способов - режим платежа за должника, когда дебитор делает перевод не своему кредитору, счета которого арестованы ФНС, а кредитору кредитора, пересказал источник аргументацию службы. Это приводит к росту долга перед бюджетом: на начало 2023 года он составлял 2,53 трлн рублей, а по итогам первого полугодия 2023 года - уже 2,95 трлн рублей, указывает ФНС.

В связи с этим она предлагает закрепить в законодательстве механизм, позволяющий взыскателю через суд истребовать с контрагента должника суммы, перечисленные ему дебитором, если это "привело или может привести к нарушению очередности" погашения долга. Служба, по словам собеседника "Интерфакса", пишет о взыскателях в целом, но эта инициатива служит прежде всего интересам государства, так как, согласно статье 111 закона об исполнительном производстве, после погашения долгов по алиментам, возмещению вреда, зарплате, начинаются выплаты в счет обязательных платежей в бюджет и лишь затем наступает очередь всех остальных требований.

Согласно инициативе ФНС, по итогам рассмотрения такого спора суд может обязать кредитора внести взыскиваемые средства на депозитный счет приставов для их дальнейшего распределения в рамках исполнительного производства. Соответствующая задолженность должника перед его кредитором, получившим средства в обход, будет восстанавливаться.

Это не первая попытка государства получить возможность требовать от кредиторов лиц, у которых есть долги перед казной, вернуть полученные ими от дебиторов средства. В 2022 году в одном из законопроектов, подготовленных Минфином, была похожая норма, но ее исключили из документа еще до его внесения в Госдуму.