Сухогруз Blue Shark снят с мелководья под Анапой

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сухогруз Bluе Shark под флагом Белиза, севший на мель под Анапой из-за крупного шторма в конце ноября, снят с мелководья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Судно с мелководья снято, но буксировка продолжается. Его отведут в район порта Кавказ", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что операцию по снятию с мели сухогруза под флагом Белиза начали 19 декабря. К месту проведения работ были стянуты многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV07 "Спасатель Ильин" и буксир "Николай Семенченко" Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы.

Сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель под Анапой из-за шторма 27 ноября. Судно перевозило 2,8 тыс. тонн ячменя для Египта. Находившийся на борту экипаж в составе 21 человека (граждане Сирии, Индии и Египта) в результате инцидента не пострадал.