В Дагестане восстановили нарушенное из-за ветра энергоснабжение
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики подключили к энергоснабжению всех ранее обесточенных из-за шквалистого ветра потребителей в Дагестане, сообщает Минэнерго РФ в воскресенье.
"В Дагестане энергетики завершили основные работы по восстановлению нарушенного накануне из-за сильного ветра энергоснабжения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что шквалистый ветер вызвал массовые нарушения энергоснабжения в 57 населенных пунктах Дагестана, без света оставались более 127 тыс. человек.