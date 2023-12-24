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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Село Зерново в Брянской области попало под обстрел

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными села Зерново.

Он заявил, что велись минометный обстрел и стрельба из танкового орудия.

"Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в воскресенье в телеграм-канале.

По его данным, также частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение. Энергетики ведут восстановительные работы.

Губернатор сообщил также, что по мирным объектам выпущено более 30 снарядов.

Брянская область
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