Село Зерново в Брянской области попало под обстрел
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными села Зерново.
Он заявил, что велись минометный обстрел и стрельба из танкового орудия.
"Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в воскресенье в телеграм-канале.
По его данным, также частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение. Энергетики ведут восстановительные работы.
Губернатор сообщил также, что по мирным объектам выпущено более 30 снарядов.