Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В Ивановской области 23 населенных пункта остались без света из-за непогоды

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Ильинском муниципальном районе Ивановской области восстанавливают нарушенное из-за непогоды энергоснабжение, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.

Всего в зону отключения попали 23 населенных пункта, где проживает 1759 человек, в том числе 224 ребенка. Подача электроэнергии прекращена в более чем тысячу домов частного сектора. Социально значимых объектов в зоне отключения нет.

В МЧС уточнили, что предварительная причина отключения света - налипание мокрого снега на проводах.

Восстановить энергоснабжение обещают к полуночи воскресенья.

Ивановская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб из-за ураганного ветра в Сочи

Один человек погиб из-за ураганного ветра в Сочи

Более 20 рейсов задерживают в аэропортах городов Сибири из-за непогоды

Около 12 тысяч сочинцев остались без света из-за урагана

Около 12 тысяч сочинцев остались без света из-за урагана

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц

Что произошло за день: суббота, 23 декабря

Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области достигло пяти

Явлинский отказался от участия в президентских выборах

Съезд КПРФ поддержал выдвижение Харитонова кандидатом в президенты РФ

Съезд КПРФ поддержал выдвижение Харитонова кандидатом в президенты РФ

Три человека получили ранения при атаке дрона в Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });