В Ивановской области 23 населенных пункта остались без света из-за непогоды

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Ильинском муниципальном районе Ивановской области восстанавливают нарушенное из-за непогоды энергоснабжение, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.

Всего в зону отключения попали 23 населенных пункта, где проживает 1759 человек, в том числе 224 ребенка. Подача электроэнергии прекращена в более чем тысячу домов частного сектора. Социально значимых объектов в зоне отключения нет.

В МЧС уточнили, что предварительная причина отключения света - налипание мокрого снега на проводах.

Восстановить энергоснабжение обещают к полуночи воскресенья.