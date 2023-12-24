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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Путин проведет Госсовет на тему роли педагогов и наставников

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет в Москве Госсовет, посвященный роли педагогов и наставников, а в Петербурге - неформальные саммиты СНГ и ЕАЭС, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Также в Петербурге у Путина запланировано совещание по вопросам развития агломерации Санкт-Петербурга.

Кроме того, на неделе в графике президента несколько рабочих встреч, говорится в программе.

Владимир Путин Петербург ЕАЭС СНГ Госсовет
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