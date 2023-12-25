Глава МИД Индии приедет в Россию

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар совершит визит в Россию, сообщило внешнеполитическое ведомство республики.

"Глава МИД Индии посетит Россию с 25 по 29 декабря 2023 года в рамках продолжающихся двусторонних контактов между странами", - говорится в сообщении.

У Джайшанкара запланированы переговоры с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и главой МИД Сергеем Лавровым. Глава МИД Индии рассчитывает посетить Москву и Санкт-Петербург.