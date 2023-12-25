Апелляция подтвердила отмену крупного природоохранного штрафа "Газпрому"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция подтвердила отмену штрафа "Газпром переработке" за загрязнение почвы, так как вмененный ущерб был возмещен в натуральной форме.

В 2020 году Росприроднадзор выявил загрязнение в виде россыпи твердой серы и серного налета рядом со складом комовой серы Астраханского газоперерабатывающего завода и оштрафовал газовиков на 225 млн рублей. По мнению инспекторов, перенос серы произошел в том числе при порывах ветра, который переносил ее на прилегающие территории.

В сентябре Арбитражный суд Астраханской области отказал в иске Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям к ООО "Газпром переработка" о взыскании ущерба в сумме 225,146 млн рублей.

В решении суда отмечается, что на участке нет почв с естественными морфологическими горизонтами, а есть "напочвенные образования - незакрепленные пески, которые не обладают плодородием", а значит ущерб этим грунтам не может быть посчитан по методике исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

Параллельно с судебным процессом по обжалованию штрафа газовики провели восстановление земель участка, что обошлось в 67 млн рублей. Работы по технической рекультивации (биологическая невозможна, так как почв на участке нет) включали срезку верхнего слоя грунта до 20 см и замещение его другим грунтом (песок природный мелкий). "Цели рекультивации достигнуты", - констатирует суд по итогам экспертизы проведенных работ.

"Выполнение работ по восстановлению загрязненного земельного участка, отсутствие невосполнимых и (или) трудновосполнимых экологических потерь выступает препятствием для возложения на лицо обязанности по возмещению вреда в денежной форме", - сказано в вердикте суда первой инстанции.

В декабре 2023 года свое решение по делу опубликовала апелляционная инстанция. "Cуд первой инстанции пришел к верному выводу об отсутствии оснований для применения к ответчику гражданской ответственности в виде возмещения вреда в денежной форме", - говорится в постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

"Доводы апелляционной жалобы не соответствуют нормам законодательства и фактическим обстоятельствам дела, они не опровергают выводы суда первой инстанции, а выражают лишь несогласие с ними, дают иную правовую оценку установленным обстоятельствам и по существу сводятся к переоценке доказательств, положенных в обоснование содержащихся в обжалуемом судебном акте выводов, являются несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого законного и обоснованного решения суда первой инстанции", - отмечается в решении суда.

Нарушений норм процессуального права суд апелляционной инстанции также не выявил.

Дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром переработка" - объединяет Оренбургский, Сосногорский, Астраханский и Амурский газоперерабатывающие заводы, Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский завод стабилизации конденсата, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".