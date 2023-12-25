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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Путин подписал закон о медпомощи без согласия пациента для спасения его жизни

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон об информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, сообщается в понедельник на официальном портале правовой информации.

Законом дополняется перечень оснований, когда допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя, включив в него такое обстоятельство, как оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации, если медицинское вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни человека и отсутствует выраженный до начала оказания медицинской помощи отказ гражданина (его законного представителя) от медицинского вмешательства.

Закон предусматривает, что решение о таком медицинском вмешательстве принимается медицинским работником выездной бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, с внесением решения об осуществлении медицинского вмешательства без дачи гражданином (его законным представителем) информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство в медицинскую документацию пациента.

Владимир Путин
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