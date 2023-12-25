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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Путин пообещал Армении всю необходимую помощь в год ее председательства в ЕАЭС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия окажет всю необходимую помощь Армении в рамках председательства последней в ЕАЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Отметив, что с 1 января Россия передает председательские функции в ЕАЭС Армении, президент пожелал успехов "нашим армянским коллегам и друзьям". "Разумеется, окажем им всю необходимую помощь", - сказал Путин.

Он также напомнил, что в 2024 году исполняется 10 лет основополагающему договору ЕАЭС.

"Сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвящений этому юбилею, в Москве", - сказал Путин.

Со своей стороны премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван "рассчитывает на поддержку государств-членов и эффективное сотрудничество в реализации поставленных задач".

Пашинян также поблагодарил российскую сторону и лично президента РФ за организацию мероприятия на самом высоком уровне.

Владимир Путин ЕАЭС Армения
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