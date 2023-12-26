Дело о банкротстве "Дальвагоноремонта" прекратили после погашения долга

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве ООО "Дальневосточная вагоноремонтная компания" ("Дальвагоноремонт"), входящего в АО "Дальневосточная транспортная группа" (ДВТГ, Хабаровск), в связи с погашением долга, говорится в определении суда.

"От ООО "Русэнергосбыт" поступило ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве. Кроме того, при исследовании доказательств, представленных в материалах дела, установлено, что долг перед ООО погашен в полном объеме, что подтверждается представленным должником платежным поручением, то есть у должника отсутствуют признаки банкротства", - говорится в документе.

Заявление о банкротства "Дальвагоноремонта" в суд в октябре подал "Русэнергосбыт". Сумма долга в картотеке арбитражных дел не указывалась, однако в рамках другого дела стороны судились из-за долга по договору энергоснабжения за январь-февраль 2021 года в размере 316,5 тысячи рублей. Суд в начале 2022 года удовлетворил требования "Русэнергосбыта" о взыскании этой суммы.

Ранее "Дальвагоноремонт" уже был ответчиком по банкротным делам - заявления подавали ООО НПП "Желдордеталь", ФНС, ООО "ТД "КЖК" и другие. Часть производств была объединена, однако ни одно из заявлений не привело к процедуре банкротства.

По данным ФНС, выручка "Дальвагоноремонта" в 2018-2019 году составляла 540-610 млн рублей, затем снизилась - в 2020-2022 годах не превышала 360 млн рублей.

"Дальвагоноремонт" управляет тремя вагоноремонтными депо общей мощностью 10 тысяч вагонов в год, а также промывочно-пропарочным комплексом, сказано на сайте компании. Депо расположены в Рязанской области (Павелец), Амурской области (Бурея) и Оренбургской области (Бузулук).

ДВТГ работает с 2000 года, осуществляет транспортировку и экспедирование грузов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Компания занимается перевозкой нефтепродуктов, леса, угля, глинозема, контейнеров. По информации на сайте группы, она управляет Находкинским морским рыбным портом, ж/д терминалом в Тучково Московской области, ж/д терминалом в Забайкальске, тремя вагоноремонтными депо.

"Русэнергосбыт" - одна из крупнейших в России энергосбытовых компаний, основным клиентом которой является ОАО "РЖД".