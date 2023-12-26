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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Запрет вывозить из России патроны и гильзы продлен до конца 2025 года

Запрет вывозить из России патроны и гильзы продлен до конца 2025 года
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Временный запрет на вывоз из России патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров продлили до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщил телеграм-канал правительства со ссылкой на соответствующее постановление.

Этот запрет ввели в мае 2023 года в рамках исполнения указа президента "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

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