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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Российский "Спутникс" планирует запуск более 100 космических аппаратов в 2024 г.

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российская компания "Спутникс" (входит в Sitronics Group) в 2023 году создала свыше 120 новых космических аппаратов, более ста из них планируется вывести на орбиту в следующем году, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"В 2023 году компания создала и отправила в космос 20 космических аппаратов. В ходе серийного производства в течение года было построено еще более 100 новых спутников различного назначения, которые отправятся на орбиту в 2024 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным компании, в этом году на орбиту были выведены аппараты российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, также был запущен первый экспериментальный аппарат группировки сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли - "Зоркий-2М".

"Ключевыми направлениями, для которых сегодня необходимы сервисы предоставления актуальных данных, являются сферы экомониторинга, трекинга судоходства, мониторинга особо охраняемых природных территорий, а также использования земель с применением искусственного интеллекта", - сказал член совета директоров Sitronics Group Алексей Катков, слова которого приведены в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время "Спутникс" разрабатывает и создает гражданские космические аппараты для российских и иностранных заказчиков в области мониторинга морских судов, трекинга воздушных судов и спутникового интернета вещей.

Спутникс
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