Краснодарский край в 2023 году увеличил экспорт масличных в 4 раза

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краснодарский край в 2023 году увеличил экспорт масличных культур почти в четыре раза. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Новороссийском филиале ФГБУ "Центр оценки качества зерна" (ЦОКЗ).

"С начала 2023 года было экспортировано более 320 тыс. тонн масличных культур. Среди них семена льна, сафлора, подсолнечника, горчицы и плоды кориандра", - отметили в ведомстве.

Наибольший объем экспорта пришелся на Китай, Египет, Ирак, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Индию, Индонезию, Бахрейн, Марокко.

Краснодарский край входит в число крупнейших российских регионов – производителей подсолнечного масла, его доля превышает 20%, сообщали ранее в министерстве сельского хозяйства региона. В этом году был получен урожай подсолнечника в размере 1,3 млн тонн (на уровне рекордного 2022 года).