Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Краснодарский край в 2023 году увеличил экспорт масличных в 4 раза

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краснодарский край в 2023 году увеличил экспорт масличных культур почти в четыре раза. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Новороссийском филиале ФГБУ "Центр оценки качества зерна" (ЦОКЗ).

"С начала 2023 года было экспортировано более 320 тыс. тонн масличных культур. Среди них семена льна, сафлора, подсолнечника, горчицы и плоды кориандра", - отметили в ведомстве.

Наибольший объем экспорта пришелся на Китай, Египет, Ирак, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Индию, Индонезию, Бахрейн, Марокко.

Краснодарский край входит в число крупнейших российских регионов – производителей подсолнечного масла, его доля превышает 20%, сообщали ранее в министерстве сельского хозяйства региона. В этом году был получен урожай подсолнечника в размере 1,3 млн тонн (на уровне рекордного 2022 года).

Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Автовладельцы из РФ могут поехать на праздники в Белоруссию с действующей "Зеленой картой"

Казначейство и "Почта России" подготовят план повышения эффективности компании

Казначейство и "Почта России" подготовят план повышения эффективности компании

Думе предложили уточнить порядок расследования случаев гибели пчел от пестицидов

Первый полет SJ-100 с российским двигателем переносится на начало 2024 г.

Первый полет SJ-100 с российским двигателем переносится на начало 2024 г.

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране

Военная операция на Украине

Шойгу сообщил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ

Шойгу сообщил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ

Дело о пытках в саратовской больнице ФСИН передано в Московский облсуд

Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск"

Мурашко назвал сезонным подъем заболеваемости гриппом и другими инфекциями

Мурашко назвал сезонным подъем заболеваемости гриппом и другими инфекциями

Более 30 человек заявили о намерении выдвинуться кандидатами в президенты РФ

Более 30 человек заявили о намерении выдвинуться кандидатами в президенты РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });