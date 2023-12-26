Суд приговорил к году колонии москвича, следившего за военкором Коцем

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Москве назначил наказание в виде года колонии общего режима мужчине за слежку у квартиры военного корреспондента Александра Коца, сообщает во вторник столичная прокуратура.

"На основании представленных государственным обвинителем Бутырской межрайонной прокуратуры доказательств мировой суд вынес приговор в отношении 28-летнего жителя столицы Леонида Гутарова", - сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно приговору, Гутарову также запрещено администрировать сайты в течение двух лет.

Мужчина осужден по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Свою вину он признал.

"Установлено, что Гутаров вместе с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбор сведений о частной жизни журналиста Александра Коца для последующей их передачи и распространения", - заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, Гутаров "проследовал к месту проживания журналиста и его семьи, где в период с 4 по 7 ноября 2023 года скрыто осуществлял наблюдение за жилым домом".

Также он "под обманным предлогом позвонил в квартиру потерпевшего и, представившись соседом сверху, попытался расспросить супругу мужчины о его месте нахождения и профессиональной деятельности".

"Собранные сведения Гутаров передал сообщнику, отправив в мессенджере", - добавили в прокуратуре.