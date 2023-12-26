Экс-начальник следствия прокуратуры Довгий заочно арестован

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего начальника Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ Дмитрия Довгия, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановлением суда в отношении Довгия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в РФ", - сообщили в суде во вторник.

По данным суда, Довгий стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он объявлен в розыск.

О фабуле дела официально не сообщалось. По данным СМИ, Довгий может находиться в Израиле.

В 2009 году Довгий был осужден на девять лет колонии строгого режима за коррупцию. Свою вину Довгий не признал.

В 2015 году Довгий был освобожден условно-досрочно по решению суда.

В последние годы бывший следователь начал адвокатскую практику. В частности, он участвовал в защите бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.