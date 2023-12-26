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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Газовые баллоны взорвались в жилом доме в Ставрополе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел во вторник в двухэтажном доме в Ставрополе из-за взрыва газовых баллонов, несколько человек пострадали, сообщил глава города Иван Ульянченко.

"На Серова 336, на первом этаже двухэтажного задания произошел взрыв газовых баллонов, что привело к возгоранию на площади в 150 кв. м. В здании выбиты стекла, повреждена кровля", - написал Ульянченко в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате инцидента было госпитализировано четыре человека, им оказывается медицинская помощь.

В свою очередь губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем телеграм-канале написал, что всего пострадало семь человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо – средней тяжести.

В настоящее время пожар локализован, на месте работают экстренные службы, добавил глава города.

Ставрополь
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