Рубль немного растет к доллару и теряет относительно юаня

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно снижается, юань немного подрастает на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль чуть укрепляется на фоне спроса на нацвалюту компаниями-экспортерами и позитива на мировых фондовых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,07 руб./$1 (-20 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 63,51 коп. ниже действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4,05 коп. - до 12,7755 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", положительная динамика нацвалюты объясняется поддержкой компаний-экспортеров, которые создали спрос на рубль - им в четверг предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Кроме того, мировые рынки капитала в основном растут, оказывая положительное влияние на рубль.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду, причем S&P 500 находится в шаге от исторического максимума, достигнутого в январе 2022 года, а Dow Jones обновил рекорд.

S&P 500 с начала года подскочил на 24,4%. Индикатор может завершить в плюсе девятую неделю подряд, чего на наблюдалось с 2004 года.

Ралли на американском рынке акций поддерживают надежды на дальнейшее замедление инфляции и скорое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

"Если не считать традиционного "ралли Санта-Клауса", любой рост акций на этой неделе, скорее всего, можно отнести на счет высокой вероятности мягкой посадки в экономике США, о которой свидетельствуют последние макроэкономические статданные", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг в основном повышаются. Японский Nikkei 225 снижается на 0,38%, китайский CSI300 растет на 1,86%, гонконгский Hang Seng - на 1,61%, южнокорейский Kospi - на 0,99%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,51%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опускается на 0,13%.

Нефтяные котировки остаются в нейтральном положении. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $79,66 за баррель, что на 0,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,04 за баррель, что на 0,11% ниже итогового значения предыдущей сессии.