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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Хуснуллин сообщил о росте стройотрасли РФ на 8% с начала года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Строительная отрасль России за 11 месяцев 2023 года выросла на 8%, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"С 2020 по 2022 год строительная отрасль выросла почти на 15%, за 11 месяцев этого года - почти 8%", - сказал Хуснуллин на открытом заседании Правительственной комиссии по региональному развитию.

Он добавил, что ввод жилья по итогам года составит не менее 108 млн кв.м - это 0,74 кв.м на человека.

Ранее вице-премьер отмечал, что по нацпроекту до 2030 года включительно в стране планируется построить более 1 млрд кв.м жилья.

"То есть фактически каждый пятый метр в стране будет построен за период 10 лет. Это сверхамбициозная задача, мы планируем выйти на планку в среднем по стране 0,82 метра на человека", - подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, десять регионов в стране этот показатель уже перевыполняют.

Ранее в Минстрое России, комментируя докладу Росстата о социально-экономическом развитии страны в декабре и за 11 месяцев 2023 года, отметили, что только за ноябрь этого года введено 7 млн кв. м. жилья, что на 28,9% больше, чем в ноябре прошлого. Это 1,7 тыс. многоквартирных домов на 96,4 тыс. квартир и 18,1 тыс. объектов ИЖС.

Всего в этом году свои жилищные условия улучшили 3,9 млн семей, что на 300 тыс. больше, чем в прошлом.

Марат Хуснуллин
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