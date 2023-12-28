Около 38 тыс. жителей Дагестана остались без электричества из-за ветра
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики восстанавливают прерванное непогодой электроснабжение в Дагестане, сообщает в четверг Минэнерго России.
"По оперативным данным, без электричества остаются почти 38 тыс. потребителей в 38 населенных пунктах", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, к массовым отключениям привел сильный ветер до 25 метров в секунду.
К аварийно-восстановительным работам привлечено 25 бригад в составе 75 человек и 25 единиц спецтехники.