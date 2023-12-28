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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Около 38 тыс. жителей Дагестана остались без электричества из-за ветра

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики восстанавливают прерванное непогодой электроснабжение в Дагестане, сообщает в четверг Минэнерго России.

"По оперативным данным, без электричества остаются почти 38 тыс. потребителей в 38 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, к массовым отключениям привел сильный ветер до 25 метров в секунду.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 25 бригад в составе 75 человек и 25 единиц спецтехники.

Дагестан Минэнерго РФ
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