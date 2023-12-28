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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковушек и автобусов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Движение легковых автомобилей и автобусов разрешено по Военно-Грузинской дороге после непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение для легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного транспорта, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 16:00 по московскому времени 28 декабря", - говорится в сообщении.

Движение по Военно-Грузинской дороге было приостановлено для всех видов транспорта с 13:00 28 декабря.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия
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