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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Треть россиян затруднились сказать, что считать традиционными ценностями

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Почти половина россиян (45%) считает крепкую семью традиционной российской ценностью, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом затруднились ответить на данный вопрос 33% опрошенных.

При ответе на вопрос о том, что является традиционной российской ценностью, допускающий любое количество ответов, патриотизм назвал почти каждый четвертый россиянин (23%), гуманность - 17% респондентов, национальную культуру и религию - каждый шестой (16%), отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 9 декабря 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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