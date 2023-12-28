Треть россиян затруднились сказать, что считать традиционными ценностями

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Почти половина россиян (45%) считает крепкую семью традиционной российской ценностью, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом затруднились ответить на данный вопрос 33% опрошенных.

При ответе на вопрос о том, что является традиционной российской ценностью, допускающий любое количество ответов, патриотизм назвал почти каждый четвертый россиянин (23%), гуманность - 17% респондентов, национальную культуру и религию - каждый шестой (16%), отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 9 декабря 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.