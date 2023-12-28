Кабмин РФ третий раз прибег к автопродлению лицензий и разрешений для бизнеса

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до конца 2024 года действие лицензий и разрешительных документов в отдельных сферах деятельности, если они истекают в следующем году.

Постановление на этот счет от 23 декабря 2023 года №2269 опубликовано на сайте правительства. До этого действие разрешительных документов пролонгировалось в 2022 году, а затем в 2023-м.

"Продлим заканчивающиеся в следующем году лицензии на теле- и радиовещание и ряд иных разрешений", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в четверг.

Согласно опубликованному документу, действие истекающих в 2024 году регистрационных удостоверений лекарственных препаратов для медицинского применения продлевается на 12 месяцев. На аналогичный срок пролонгируются лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли, если срок их действия заканчивается с 15 марта 2024 года по 14 марта 2025 года.

До конца 2024 года продолжат действовать истекающие в предстоящем году разрешения и лимиты на выброс и сброс загрязняющих веществ.

Весь следующий год продолжит существовать ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного применения. "Эта мера уже дала очень хороший результат. По данным Россельхознадзора, она позволила сократить сроки всей процедуры примерно в три раза - с 160 до всего 60 рабочих дней. За два года с момента ее введения такой возможностью воспользовались уже свыше 130 раз", - сказал Мишустин.

При автоматическом продлении разрешений лицензиатам не требуется подавать каких-либо заявлений, уплачивать пошлины или сборы. Государственные органы сами вносят изменения в реестры и базы данных, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, до конца 2024 года продлевается возможность применения упрощенных процедур государственными органами при выдаче разрешений на требующие этого виды деятельности. Например, госорганы могут принимать эти решения в более сжатые сроки, выдвигать меньше обязательных требований, сокращать перечень документов, предоставляемых для получения разрешений, а также временно отменять оценку соответствия обязательным требованиям.