"Ростех" передал в войска РФ партию боевых машин "Мста-С" и минометов "Тюльпан"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" поставила Минобороны России в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" и 240-мм самоходных минометов "Тюльпан", прошедших капитальный ремонт, сообщили в пятницу в госкорпорации.

В "Ростехе" рассказали, что "Мста-С" в варианте М1 оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем, благодаря чему боевая машина в автономном режиме определяет текущие координаты и рассчитывает параметры стрельбы с закрытых огневых позиций.

"Самоходные гаубицы в варианте М2 оборудованы модернизированной версией автоматизированной системой управления наведением и огнем с улучшенными показателями точности и возможностью отображения электронной карты местности. Модернизированная "Мста-С" может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета. Это позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию", - сообщили в госкорпорации.

По гособоронзаказу 2023 года в войска также были направлены 240-мм самоходные минометы 2С4 "Тюльпан".

"В рамках капитального ремонта машины были оснащены современными средствами связи. Мобильность, автоматизация процессов развертывания и заряжания на огневой позиции делают эту машину эффективным оружием при ведении боевых действий в различных условиях", - подчеркивают в "Ростехе".

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев отметил, что "предприятия Ростеха уделяют особое внимание совершенствованию артсистем и наращиванию выпуска этой продукции".

"Дальнейшее развитие артустановки идет по пути роботизации. Гаубица в варианте 2С19М2 оснащена модернизированным механизмом системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает десяти выстрелов в минуту, в то время как у 2С19М1 - до восьми выстрелов", - отметил он.