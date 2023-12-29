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Шесть организаций получат поддержку для развития центров исследования ИИ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - При поддержке правительства РФ состоялся отбор шести научно-образовательных организаций, которые получат государственную поддержку на развитие отраслевых исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"По поручению президента России мы провели вторую волну отбора исследовательских центров в сфере ИИ в приоритетных отраслях экономики и отобрали лучшие заявки, которые прошли многоэтапную научную и методическую экспертизу. Новые центры будут активно вовлечены в научную повестку в рамках обновленной Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года", - сказал Чернышенко, его слова цитирует аппарат вице-премьера в пятницу.

Там добавили, что победителями стали: НМИЦ онкологии имени Блохина, Самарский университет имени академика С.П. Королева, Новосибирский государственный университет, НИЯУ МИФИ, ННГУ имени Н.И. Лобачевского и Санкт-петербургский государственный университет.

"Каждая организация-победитель получит до 632 млн рублей до 2026 года на реализацию программы отраслевого исследовательского центра по ИИ. Общая сумма средств за весь период с учётом внебюджетного финансирования составит более 5 млрд рублей", - отметили в аппарате.

Там подчеркнули, что финансирование центров пойдет, в том числе, на развитие профильных научных исследований в области ИИ и обучение отраслевых специалистов.

В аппарате Чернышенко напомнили, что в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" в 2021 году был проведен первый отбор исследовательских центров в сфере ИИ. Тогда еще шесть научно-образовательных организаций получили государственную поддержку на создание и развитие таких центров.

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