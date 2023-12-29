Просмотр новогоднего обращения президента запланировали 76% россиян

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Большинство россиян (76%) намерены посмотреть новогоднее телеобращение президента РФ Владимира Путина, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

Не планируют смотреть телеобращение 16% опрошенных, 8% затруднились ответить.

Результаты исследования показывают, что новогоднее обращение президента по телевидению в прошлом году видели 74% россиян, пропустили его 24% респондентов.

По данным ФОМ, важным то, что скажет глава государства в предстоящем новогоднем обращении, считают для себя более половины сограждан (56%).

Опрос был проведен 22-24 декабря среди 1,5тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.