Глава Минспорта РФ назвал единичными случаи отъезда спортсменов из страны

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Санкции, ограничивающие участие российских спортсменов в международных соревнованиях, не привели к расколу в спортивном сообществе, заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

"Решение, которое МОК принял (о недопуске российских спортсменов к соревнованиям - ИФ), продиктовано не олимпийской хартией. Они нашли одну из болевых точек, чтобы бить по руководству страны в надежде, что будет внутренний раскол - спортсмены начнут уезжать за границу. Да, некоторые спортсмены уехали, но это единицы. Массово никто никуда не уезжал, приняли правильную патриотическую позицию", - сказал Матыцин журналистам в Томске.

По его словам, министерство разработало антисанкционный план, который был одобрен в правительстве. "План мероприятий включает создание внутри страны конкурентной среды за счет увеличения количества соревнований, проведения учебно-тренировочных сборов, создания новых форматов соревнований. Мы возродили спартакиаду, стали проводить так называемые гран-при по некоторым зимним и летним видам спорта ради включения максимального количества спортсменов в этот процесс", - пояснил министр.

По его словам, недопуск россиян на международные соревнования привел к более тесному взаимодействию лучших российских олимпийцев.

"До санкций сборные команды практически жили за рубежом. Это привело к разрыву между элитой и резервом, молодежным спортом. Возврат наших сборных - это момент оздоровления, создание конкурентной среды", - заявил Матыцин.

"Неучастие в Олимпийских играх в 2024 году - это такой не совсем позитивный этап развития нашего спорта", - признал министр, добавив, что у российских спортсменов будет возможность проявить себя на таких соревнованиях, как игры БРИКС в Казани, игры дружбы в Москве и Екатеринбурге, спартакиадах и других.