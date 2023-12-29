МВД РФ предупредило об участившихся случаях мошенничества с горящими турами

Фото: Faisal Khan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило об участившихся случаях мошенничества с распродажами туров, авиа- и железнодорожных билетов.

"В социальных сетях и мессенджерах на данный момент наблюдается существенное увеличение предложений от аферистов по приобретению горящих туров, а также авиа- или железнодорожных билетов со скидкой от 50% до 90%. В таких сообщениях практически всегда содержится ссылка, которая ведет пользователя на фишинговый сайт, на котором можно оплатить тур со значительной скидкой", - собщается в телегам-канале ведомства.

Как отметили в управлении, если пользователь переходит на эти поддельные ресурсы и вводит данные банковской карты, то все деньги и платежная информация отправятся на сервер киберпреступников.

Россиянам рекомендуют самостоятельно искать сайт турагентства или сервиса продажи авиа- или железнодорожных билетов, которые объявили о соответствующей акции.

"Если на официальном сайте компании подобной информации о каких-то акциях нет, то со 100%-ной вероятностью сообщение является мошенническим", - пояснили в ведомстве.