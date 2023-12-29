Минобороны РФ заявило о 50 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Армия РФ за неделю с 23 по 29 декабря нанесла 50 групповых и один массированный удар по объектам вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что удары также наносились по местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

"Все назначенные объекты поражены", - заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра", - сообщили в министерстве.

"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й и 38-й бригад морской пехоты, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Тягинка, Токаревка, Никольское, Змиевка и Чернобаевка Херсонской области", - отметили в ведомстве.

Там заявили, что на данном направлении общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии.

"В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на купянском направлении", - отмечается также в сообщении ведомства.

Российские военные за неделю улучшили положение на купянском направлении и отразили на нем 27 атак ВСУ, всего на различных направлениях отражено 79 атак.

По словам военных, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в ЛНР и Харьковской области.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии за неделю составили: свыше 265 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника", - сказали в военном ведомстве.

Также там сообщили, что российские военные нанесли поражение скоплению живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад, 100-й, 125-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 5-й бригады Нацгвардии Украины в ЛНР и ДНР.

"Потери противника на данном направлении составили до 1205 военнослужащих, шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии", - заявили в ведомстве.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Марьинка Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что "наиболее весомый вклад в освобождение города внесли штурмовые отряды 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии и 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южного военного округа".

"За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 34 атаки противника и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красное, Андреевка и Георгиевка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

По их словам, общие потери армии Украины составили: более 1675 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также 49 орудий полевой артиллерии.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки противника", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что военные нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Парасковиевка и Макаровка (ДНР).

"Потери ВСУ составили свыше 675 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии", - заявили там.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили две атаки противника в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - сообщили в военном ведомстве.

По их данным, нанесено огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в Запорожской области.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии составили: до 475 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

За неделю сбиты 10 самолетов, в том числе один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение недели также перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета "Нептун" и 251 беспилотник.

В Минобороны РФ заявили, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS, IRIS-T и Crotale-NG, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10206 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14383 танка и других боевых бронированных машин, 1190 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7564 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16833 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказали военные.