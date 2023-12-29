Производство самолетов оперативно-тактической авиации в России выросло на треть

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Предприятия "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) нарастили объемы производства оперативно-тактической авиации на 30%, сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь.

"Нарастающими темпами обеспечиваем производство самолетов пятого поколения Су-57. Увеличили объемы выпуска военно-транспортных самолетов. Продолжаем выполнять задачи по программам стратегической авиации. На 30% увеличены объемы производства по самолетам оперативно-тактической авиации", - заявил Слюсарь, слова которого приводятся на сайте правительства РФ.

В сообщении говорится, что Объединенная авиастроительная корпорация выполнила гособоронзаказ в 2023 году точно в срок.

"Так, предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Иркутске и Ульяновске в рамках выполнения ГОЗ в 2023 году изготовили и передали Минобороны России новые серийные самолеты оперативно-тактической авиации Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, Як-130 и военно-транспортной авиации Ил-76МД-90А", - сказал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Кроме того, "Туполев" выполнил обязательства по программе модернизации и воспроизводства стратегических бомбардировщиков Ту-160М и ремонту самолетов дальней авиации Ту-22М3, а филиал ОАК - НАЗ "Сокол" выполнил обязательства по модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31, говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в следующем году стоит задача обеспечения ритмичного производства и поставок новых самолетов, особо востребованных Минобороны, а также поддержания исправности и оперативное восстановление летной годности самолетов в условиях проведения специальной военной операции.

"Также планируется дальнейшее наращивание выпуска самолетов военно-транспортной авиации, в том числе закладываются основы для создания перспективных самолетов ВТА сверхтяжелого и легкого классов", - говорится в сообщении.