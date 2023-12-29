Балтийский флот провел учения с ракетными комплексами "Искандер"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" провели тренировку по уничтожению аэродромов условного противника, сообщили в пресс-службе Балтийского флота в пятницу.

По данным флота, военные выполнили электронные одиночные и групповые ракетные пуски по целям, имитирующим скопление авиационной техники на аэродромах условного противника.

"Электронным ударам подверглись пусковые установки ракетных комплексов, защищенные объекты и командные пункты", - сообщили в пресс-службе.

Там заявили, что к участию в учении было привлечено более 50 военнослужащих, задействовано до 10 единиц боевой и специальной техники.

По официальным данным, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.