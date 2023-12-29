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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На Военно-Грузинской дороге с 15:20 по московскому времени возобновлено движение грузового транспорта, приостановленное ранее из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в пятницу.

Согласно данным на сайте центра организации дорожного движения, на 15:00 в электронной очереди на проезд из РФ в сторону Грузии зарегистрировано около 3,3 тыс. грузовиков.

Движение по Военно-Грузинской дороге было приостановлено для грузовиков с 23:20 22 декабря. Движение всех видов транспорта ограничивалось в последний раз с 13:00 28 декабря, а спустя три часа проезд был открыт для легковых автомобилей и автобусов.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога
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