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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Меморандум о фиксации цен на яйца подписан в Иркутской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Меморандум о недопущении роста цен на куриные яйца заключило правительство Иркутской области с местными производителями и региональными торговыми сетями, сообщила пресс-служба областного правительства.

Подписи под документом поставили председатель облправительства Константин Зайцев, руководители СХАО "Белореченское", СПК "Окинский" и торговых сетей "Слата", "Удача", "Хлеб-Соль" и "Экономия", говорится в сообщении.

"В рамках меморандума производители берут на себя обязательства по неповышению отпускной цены на первую и вторую категорию куриных яиц. В свою очередь региональные торговые сети не должны устанавливать торговую надбавку выше 15%", - приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Кобзева.

Документ вступил в силу и будет действовать до 31 марта 2024 года включительно.

"Документ открыт для присоединения к нему других организаций, готовых принять на себя обязательства по неповышению цен", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что правительство Иркутской области, региональные производители и торговые сети до конца текущего года планируют подписать меморандум, который зафиксирует цены на куриные яйца первой-второй категорий.

Сообщалось также, что цены планируется зафиксировать на уровне действовавших 21 декабря 2023 года.

В Иркутской области ежегодно производится около 1 млрд яиц, из них 640 млн - для региона, более 400 млн - вывозится за его пределы. 87% всего объема производства обеспечивают две птицефабрики: СХАО "Белореченское" и СПК "Окинский". Кроме этого, в Иркутскую область из других регионов ежегодно завозится 80-100 млн яиц.

Цены на яйца в Иркутской области выросли на фоне роста себестоимости их производства с начала года на 37%. В России в среднем - на 39%.

Иркутская область
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