Сроки действия водительских прав, истекающие в 2024-2025 гг., продлены на 3 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - МВД РФ сообщило о продлении на три года сроков действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 годах.

"Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу", - сказала в пятницу официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что инициатором продления срока действия водительских прав стало МВД совместно с Минэкономразвития.

"Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности", - уточнила Волк.

По ее словам, теперь в течение трех лет необходимости в замене "просроченных" водительских удостоверений не будет, срок действия документов будет продлен автоматически.

"МВД России отмечает, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых водительских удостоверений. Поэтому продление срока действия водительских удостоверений позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами", - заявила представитель МВД РФ.