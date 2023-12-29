Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Еще один украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом над Унечским районом беспилотном летательном аппарате.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в пятницу в телеграм-канале.

Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в пятницу он сообщал о сбитом над Стародубским районом БПЛА самолетного типа.

Брянская область Александр Богомаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На конкурс песни "Интервидение" выделят 600 млн руб.

Что произошло за день: пятница, 29 декабря

Сроки действия водительских прав, истекающие в 2024-2025 гг., продлены на 3 года

Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию "почти голой" вечеринки

Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию "почти голой" вечеринки

Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году с 2,1% до 1,2%

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 5,5%

Три украинские ракеты HARM уничтожены над Белгородской областью

Просмотр новогоднего обращения президента запланировали 76% россиян

Просмотр новогоднего обращения президента запланировали 76% россиян

Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва

"Аэрофлот" в октябре планирует повысить "плоские" тарифы на 6%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });