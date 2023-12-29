Еще один украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом над Унечским районом беспилотном летательном аппарате.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в пятницу в телеграм-канале.
Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в пятницу он сообщал о сбитом над Стародубским районом БПЛА самолетного типа.