Рособрнадзор запретил использовать калькуляторы на ОГЭ-2024 по математике

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Калькуляторы запрещены на основном государственном экзамене по математике в 2024 году, сообщили в Рособрнадзоре.

"По итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет", - говорится в сообщении.

"По итогам дополнительной проработки данного вопроса будут рассмотрены и обсуждены возможность и целесообразность использования непрограммируемого калькулятора при проведении ОГЭ и ГВЭ по математике в будущем", - подчеркнули в ведомстве.

В демоверсии ОГЭ по математике, которая была опубликована ранее, сообщалось, что школьником можно будет проносить на экзамен непрограммируемый калькулятор.

"ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период - с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период - с 4 по 23 сентября", - заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Там уточнили, что основной период ЕГЭ 23 мая откроют экзамены по географии, литературе и химии.

С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для проведения экзаменов по всем предметам.

В пресс-службе сообщили, что проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября).

ЕГЭ по математике базового и профильного уровня в основной период должен пройти 31 мая, а по русскому языку - 28 мая. ЕГЭ по всем учебным предметам в 2024 году должен начинаться в 10.00.

В 2023 году основной период сдачи ЕГЭ пришелся на 26 мая - 1 июля.