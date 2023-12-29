В Брянской области сбили четвертый беспилотник
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном, четвертом за пятницу, сбитом беспилотнике.
"Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс-разведчик", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.
Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
Ранее в пятницу глава региона сообщал о сбитых дронах над Стародубским, Навлинском и Унечским районами.