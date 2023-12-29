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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

В Брянской области сбили четвертый беспилотник

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном, четвертом за пятницу, сбитом беспилотнике.

"Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс-разведчик", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

Ранее в пятницу глава региона сообщал о сбитых дронах над Стародубским, Навлинском и Унечским районами.

Брянская область Александр Богомаз
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