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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Мощность энергоблоков ряда АЭС планово снизят в период зимних каникул

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Несколько атомных электростанций снизят свою мощность в период новогодних праздников, сообщает Росэнергоатом.

"В связи с традиционным спадом потребления электроэнергии в период новогодних праздников выдача мощности энергоблоков некоторых российских АЭС в период с 30 декабря по 8 января будет планово ограничена Системным оператором Единой энергетической системы", - говорится в сообщении компании.

Так, мощность энергоблоков Балаковской, Калининской и Нововоронежской АЭС будет снижена на 10-15% от номинальной.

Разгрузка Кольской АЭС во время каникул будет осуществляться в условиях суточного планирования с учетом ежедневно-складывающейся режимно-балансовой ситуации.

"В плановом ремонте в период новогодних и рождественских праздников будет находиться энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2, а с 13 января планируется начать ремонт на энергоблоке №3 Смоленской АЭС", - отмечает Росэнергоатом.

Как сообщалось, Калининская АЭС 3 января планирует отключить на ремонт энергоблок №1.

Росэнергоатом
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