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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Один житель ЛНР погиб в результате украинского обстрела

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинской армии магазина бытовой техники в Троицком районе Луганской народной республики, сообщили в администрации района.

"Сегодня утром был нанесён очередной удар по гражданской инфраструктуре. Прилет вражеского снаряда пришёлся по магазину бытовой техники. В результате этого на площади 300 кв. м. возник пожар, погиб один человек", - сообщили в администрации.

Там уточнили, что на месте происшествия работают экстренные службы.

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