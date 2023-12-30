Один житель ЛНР погиб в результате украинского обстрела

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинской армии магазина бытовой техники в Троицком районе Луганской народной республики, сообщили в администрации района.

"Сегодня утром был нанесён очередной удар по гражданской инфраструктуре. Прилет вражеского снаряда пришёлся по магазину бытовой техники. В результате этого на площади 300 кв. м. возник пожар, погиб один человек", - сообщили в администрации.

Там уточнили, что на месте происшествия работают экстренные службы.