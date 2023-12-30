Два ребенка погибли при обстреле ВСУ центра Белгорода

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны центральной части Белгорода.

"ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Также, по его информации, есть попадание в жилой сектор.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что в результате обстрела, которому Белгород подвергся накануне, выявлены повреждения 55 частных домов. Один человек погиб, четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.