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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Два ребенка погибли при обстреле ВСУ центра Белгорода

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны центральной части Белгорода.

"ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Также, по его информации, есть попадание в жилой сектор.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что в результате обстрела, которому Белгород подвергся накануне, выявлены повреждения 55 частных домов. Один человек погиб, четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.

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