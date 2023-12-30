Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской Вячеслав Гладков области сообщил об отмене сигнала об опасности, включенный в Белгороде в субботу из-за обстрелов с украинской стороны.
"В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
В городе была запущена сирена ракетной опасности из-за обстрелов. Жителей призывали спуститься в укрытие.
Ранее в субботу Гладков сообщил об обстреле центра Белгорода, в ходе которого погибли двое детей, есть пострадавшие.