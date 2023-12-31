В Тамбовской области взяли под стражу подозреваемых в теракте на желдороге мужчин

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Тамбовской области в воскресенье заключил под стражу троих мужчин, подозреваемых в совершении теракта на железной дороге, сообщила объединенной пресс-службы судов региона.

По версии следствия, 28 декабря мужчины по заданию неустановленного лица, за денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей, подожгли железнодорожное оборудование, причинив тем самым ущерб ОАО "РЖД" на сумму 111 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 29 февраля 2024 включительно.