Путин поздравил газету "Красная звезда" с вековым юбилеем

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов газеты "Красная звезда" со столетним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня главное, приоритетное направление вашей работы - оперативная и объективная информация о специальной военной операции, восстановлении мирной жизни в Донбассе и Новороссии", - отметил глава государства.

"Оставаясь в центре важнейших событий, она всегда отстаивала непреходящие идеалы патриотизма и гражданственности, была открыта для новых содержательных проектов и талантливых авторов - известных писателей и поэтов, настоящих мастеров репортажа и публицистики. Самого глубокого признания заслуживают героизм, отвага и мужество военных корреспондентов газеты, которые с честью выполняли свой профессиональный долг на фронтах Великой Отечественной войны", - отмечает президент.