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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Основной задачей дальней авиации в 2024 году будет освоение новой и модернизированной техники

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Освоение новой и модернизированной техники будет одной из основных задач дальней авиации в 2024 году, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Основными задачами для дальней авиации на 2024 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения и освоение новой и модернизированной боевой техники", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, также среди основных задач будет совершенствование системы материально-технического обеспечения и подготовка органов военного управления.

19 декабря командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш заявил, что российская дальняя авиация в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты.

По его словам, это будут "совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами".

По официальным данным, в состав дальней авиации Воздушно-космических сил России входят, в частности, стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Минобороны РФ авиация задачи модернизация
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