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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что в результате трех обстрелов ранения получили 11 человек

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате трех украинских обстрелов ранения получили 11 человек.
"Уточненная информация по сегодняшней атаке ВСУ Белгорода и Белгородского района. К большому горю, в Белгороде один человек погиб - мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. (...) По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.
Гладков также сообщил, что в Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, в шести квартирах четырех многоквартирных домов.
Повреждены 37 автомобилей и один автобус.
"В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, 2 гаражах и 7 автомобилях", - говорится также в сообщении белгородского губернатора.

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