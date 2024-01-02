Еще один неразорвавшийся снаряд обнаружен в частном секторе Белгорода

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об еще одном снаряде, обнаруженном в городе после украинских атак.

"Около 21:47 планируется ликвидация еще одного неразорвавшегося снаряда в частном секторе. Людей отвели на безопасное расстояние. Прошу всех сохранять спокойствие", - написал мэр в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее Демидов сообщил об обнаружении и последующей ликвидации неразорвавшегося снаряда в городе.

Система ПВО во вторник трижды срабатывала над Белгородом и Белгородским районом.