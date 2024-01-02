Белгородский губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об объявленной в городе ракетной опасности.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.