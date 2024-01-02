Система противовоздушной обороны сбила на подлете к Белгороду девять целей

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Противовоздушная оборона уничтожила в воздухе на подлете к Белгороду девять целей, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО - сбито 9 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, отметил Гладков.

"В городе есть повреждения в частном секторе - в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля", - также сообщил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об объявленной в городе ракетной опасности.