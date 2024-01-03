Белгородский губернатор сообщил о двух обстрелах утром и работе ПВО

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о напряженной ситуации в городе в утренние часы и о работе противовоздушной обороны.

"Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам. Начнем обход вместе с заместителями, с министрами, с мэром города. Обязательно сообщу о тех разрушениях, которые есть, о тех мерах, которые мы принимаем", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале губернатора.

Гладков также сообщил, что 8 января будет проведено заседание оперативного штаба.

"Один из вопросов, который будет рассмотрен, - это продление школьных каникул до 19 января в муниципальных образованиях: Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе", - отметил Гладков.