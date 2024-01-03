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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Военные РФ ремонтируют большую часть техники своими силами

Военные РФ ремонтируют большую часть техники своими силами
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Более половины вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) восстанавливается войсковыми ремонтными подразделениями, сообщили в министерстве обороны России.

"66% вооружения, военной и специальной техники восстанавливается войсковыми ремонтными органами", - говорится в материалах, распространенных Минобороны РФ в среду.

Отмечается, что 7% техники требуют восстановления на предприятиях промышленности, в то время как выездными бригадами предприятий восстановлено 22% ВВСТ.

"В восстановлении 5% ВВСТ приняли участие граждане, призванные из запаса в рамках военных сборов", - сказали военные.

Минобороны РФ
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